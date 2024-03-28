В Омске музколледж обвинил группу «Пикник» в сатанизме

Директор омского музыкального колледжа извинилась за обвинения группы «Пикник».

После трагедии в Подмосковье, которая произошла 22 марта перед выступлением группы «Пикник», в официальной группе Омского музыкально-педагогического колледжа написали пост о том, что в образе солиста данной группы присутствует сатанинская символика. На фоне чего в комментариях под постом начались бурные обсуждения и осуждения в сторону автора — позже запись была удалена.

В связи с инцидентом директор колледжа приняла на себя ответственность за произошедшее, объяснив, что сотрудник опубликовал данное сообщение нарушив собственный порядок действий, выдавая свое мнение за позицию учебного учреждения.

Сейчас ведется расследование по данному делу. Сотрудник временно отстранен от обязанностей.