Вспышку гепатита А зафиксировали в школе №190 Академгородка

В Новосибирской области зафиксировали вспышку гепатита А.

Как сообщает источник “Родные берега”, читательница, чья дочь обучается в средней школе №190 в академгородке Новосибирской области, рассказала, что в марте текущего года были зарегистрированы случаи заболевания гепатита А. Данную информацию также подтвердили в департаменте образования мэрии Новосибирска.

По словам читательницы, ее дочь заболела еще на весенних каникулах и врачи поставили диагноз ОРВИ, однако мама девочки заметила, что у ребенка начала желтеть кожа и вызвала скорую помощь – ребенка положили на лечение в инфекционную больницу.

Несмотря на данную ситуацию, школа, по словам женщины, продолжает работать и никто не разглашает о заболевании, хотя гепатитом болеет уже не первый ребенок.

Напомним, что несколько случаев кори зарегистрировали в Новосибирской области.