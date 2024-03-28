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общество

Жители Новосибирска попросили Бастрыкина решить вопрос с банным комплексом

Фото: Следком России

Жители станции Мочище в Новосибирской области обратились с жалобами к руководству Следственного комитета Российской Федерации относительно местного банный комплекса «Павловские бани».

В видеообращении жители выразили обеспокоенность нарушениями санитарных требований и норм пожарной безопасности при строительстве данного объекта.

По словам сибиряков, местные власти не предпринимают достаточных мер для защиты их прав и интересов. В ответ на обращение жителей, Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Новосибирской области предоставить доклад о ходе проверки ситуации.

Кроме того, жители отметили, что возле банных комплекса часто можно встретить обнаженных людей, что вызывает дополнительные вопросы и требует внимания со стороны соответствующих органов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что фасад одного из многоквартирных домов обрушился в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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