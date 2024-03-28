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общество

Фасад одного из многоквартирных домов обрушился в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В ходе проверки дадут оценку действиям организации.

Прокуратурой Калининского района города Новосибирска начата проверка по факту обрушения фасада многоквартирного жилого дома и угрозы причинения вреда здоровью граждан.

Ведомство сообщило, что в рамках проверки будет оценена деятельность организации, управляющей данным домом. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в горсовете Новосибирска предложили поделить город на Правосибирск и Левосибирск.

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Игорь Кириченко
Журналист

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