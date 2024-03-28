В горсовете Новосибирска предложили поделить город на Правосибирск и Левосибирск

Депутат горсовета Новосибирска предложил поделить город на Правосибирск и Левосибирск.

Как сообщает atas.info, во время проведения сессии городского совета депутатов Новосибирска депутат Антон Картавин* в шутку предложил поделить город на левобережную и правобережную часть по причине того, что сейчас в одно время ремонтируется Октябрьский и Димитровский мост.

«У нас и без ремонта бывали пробки 12 баллов. Можно разделить город на Левосибирск и Правосибирск: в Правосибирске мэра будет выбирать Совет депутатов, в Левосибирске — горожане», – прокомментировал депутат.

Напомним, что в Новосибирске на следующей неделе начнут ремонт на Димитровском мосту.