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общество

В горсовете Новосибирска предложили поделить город на Правосибирск и Левосибирск

Фото: Сиб.фм

Депутат горсовета Новосибирска предложил поделить город на Правосибирск и Левосибирск.

Как сообщает atas.info, во время проведения сессии городского совета депутатов Новосибирска депутат Антон Картавин* в шутку предложил поделить город на левобережную и правобережную часть по причине того, что сейчас в одно время ремонтируется Октябрьский и Димитровский мост.

«У нас и без ремонта бывали пробки 12 баллов. Можно разделить город на Левосибирск и Правосибирск: в Правосибирске мэра будет выбирать Совет депутатов, в Левосибирске — горожане», – прокомментировал депутат.

Напомним, что в Новосибирске на следующей неделе начнут ремонт на Димитровском мосту.

* распоряжением Министерства юстиции РФ от 02.02.2024 Картавин А.В. признан иностранным агентом

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Валерия Митрохина
Журналист

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