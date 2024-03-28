Жившего в Новосибирске исполнителя теракта Мирзоева* признали экстремистом

Об этом 28 марта сообщил Росфинмониторинг.
Сегодня, 28 марта, Росфинмониторинг добавил четырех мужчин, устроивших теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», добавили в список экстремистов и террористов.
В их числе и Далерджон Мирзоев*, который жил до теракта в Новосибирске на улице Зорге до января 2024 года. В городе террорист жил у родственников. Работал в такси.
После исполнения теракта, родные отреклись от своего горе-родственника. Утром 25 марта родственники Мирзоева* съехали из квартиры.
Известно, что у Мирзоева* есть жена и четверо детей. Супруга также беременна пятым ребенком.
Напомним, что Мирзоев* при задержании прятался на дереве. Бойцам спецназа пришлось рубить дерево, чтобы достать террориста.
22 марта вечером произошел теракт в «Крокус Сити Холле». Террористы ворвались в здание и расстреливали людей. По последним данным, погибли 143 человека. 180 человек пострадали от рук террористов.
Далерджон Мирзоев* — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.