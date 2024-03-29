30 марта отмечается День осведомленности о синдроме упущенных каникул

Эксперты Авиасейлс предупредили жителей СФО о рисках из-за депривации отпуска

Исследование компании показало, что половина жителей Сибирского федерального округа (49%) полностью отказались от отпуска в 2023 году или взяли его всего лишь один раз за год. Тренд совсем не ходить в отпуск или делать это однажды в году характерен для России в целом. Согласно тому же исследованию, так поступают 45% россиян.

Отказ от отпуска негативно сказывается на здоровье и благополучии людей. Участники исследования, не ходившие в отпуск, отметили, что чувствуют истощение, стресс и подавленность. Этот набор симптомов получил название «синдром упущенных каникул».

Чтобы привлечь внимание к проблеме, компания предлагает отмечать День осведомлённости о синдроме упущенных каникул 30 марта. Первая такая акция прошла в прошлом году.

«В прошлом году после публикации результатов исследования мы получили тысячи комментариев, постов в соцсетях и даже письма от пользователей, которые наблюдают у себя нечто похожее на синдром упущенных каникул. Масштаб происходящего вдохновил нас пойти дальше и рассказать ещё большему количеству людей о проблеме», — рассказали в «Авиасейлс».

В компании добавили, что на симптомы синдрома легко закрывать глаза, но он имеет накопительный эффект и в какой-то момент достигает точки, когда человек будет ощущать себя сильно выгоревшим и хронически уставшим.