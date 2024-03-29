Чиновники Новосибирска проверили разрушенную остановку

Жители Новосибирска жалуются на разрушенную остановку.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, чиновники посетили остановку «Площадь Станиславского» в сторону Немировича-Данченко. Ранее ее ремонтировали, но она вновь оказалась в неудовлетворительном состоянии.

В мэрию стали поступать жалобы на остановку еще в прошлом году. После этого чиновники выехали на место и зафиксировали, что она нуждается в ремонтных работах. Позже они были выполнены.

При этом жители Новосибирска сообщают, что поломанная плитка и грязь никуда не делись.

В этом году власти хотят на ней установить новый современный остановочный павильон, средства на который выделят по инвестиционному проекту «Комфортные остановки».

Напомним, что новосибирский медицинский университет планирует сотрудничать с медуниверситетом Китая.