Искусственный интеллект применили в программе обследования зрения школьников

Новосибирские офтальмологи и разработчики новосибирского университета представили новейшую разработку в Москве на выставке «Россия» на ВДНХ.

Инновационная разработка для дистантного обследования зрения – программно-аппаратный комплекс, созданный при участии молодых ученых НГУ на базе запатентованной программы Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» – получила высокую оценку делегации Правительства РФ.

Совместная разработка, получившая рабочее название «Окулист Игорь», стала новым этапом доработки программы для дистантного скринингового обследования зрения, которая в качестве программы исследования нарушений зрения школьников действует с 2009 года. Скрининговый опрос с помощью данной программы позволяет быстро и эффективно выявить признаки наличия или потенциального развития офтальмологических заболеваний у детей школьного возраста. По результатам тестирования составляются рекомендации для родителей по дальнейшему наблюдению ребенка у офтальмолога.

- Скрининг может быть проведен учителем в классе, и при том не требуется участие офтальмолога. И это уникально, – отмечает один из разработчиков программы в составе группы специалистов Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» Александр Чернышевский. – В Новосибирской области скрининг был проведен в 850 школах, и часто родители даже не подозревали о снижении зрения у ребенка. Это помогло им вовремя обратиться к офтальмологу за специализированной помощью.

В новой разработке используются технологии искусственного интеллекта для контроля критически важных параметров проведения тестирования.

- Мы интегрировали вспомогательную функцию, которая показывает на каком расстоянии от экрана находится человек – при скрининге главное выдерживать определенную дистанцию. Для этого мы подключили нейронную сеть, которая определяет положение человека, — поясняет соразработчик, программист НГУ Сергей Пауль. – Следующим шагом в нашей разработке станет применение искусственного интеллекта для контроля положения глаз человека перед монитором.

Разработка была представлена в рамках «Недели искусственного интеллекта», проходившей с 13 по 17 марта на стенде Новосибирской области на выставке «РОССИЯ» на ВДНХ. Как подчеркнул в Благодарственном письме, направленном в адрес Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза», ректор Новосибирского государственного университета, академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор Михаил Петрович Федорук, «проекты с применением искусственного интеллекта в области медицинских технологий были высоко оценены делегацией от Правительства Российской Федерации, в состав которой вошли министр экономического развития Максим Геннадьевич Решетников, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Игоревич Шадаев, а также представители Аналитического центра при Правительстве РФ».

Проведение дистантного скринингового обследования остроты зрения с использованием современных средств коммуникаций, разработанный в 2007 Новосибирским филиалом МНТК «Микрохирургия глаза» позволяет провести обследование всех учащихся средних школ, как минимум 2 раза в течение учебного года, адресно выявить школьников, требующих более углубленного обследования в условиях медицинских учреждений. За 15 лет использования программы проведено более 470 000 тестирований в более чем 100 населенных пунктах в 13 регионах России.

В 2024 году запланировано внедрение пилотного проекта скрининговой программы «Метод дистантного скринингового исследования нарушений зрения школьников» на территории Запорожской области, ЛНР и ДНР в пяти школах. Процедура имеет важное значение для здоровья детей, учитывая, что по данным ВОЗ около 20% школьников страдают от проблем со зрением.