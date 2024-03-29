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политика

На должности детского омбудсмена в Новосибирской области осталась Болтенко

Фото: правительство НСО

Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области переизбрали уполномоченного по правам ребенка в регионе.

Пост по-прежнему будет занимать Надежда Болтенко. Иных кандидатов на это место не было.

Конкурс на кресло омбудсмена стартовал в январе, решение приняли парламентарии 28 марта.

Кандидатуру Болтенко, занявшую пост в 2019 году, предложил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, она была поддержана депутатами Законодательного Собрания.

Напомним, в ноябре парламентарии региона в первом чтении приняли бюджет области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. На 2024 год планируются доходы в размере около 280 млрд рублей, расходы — порядка 319,4 млрд рублей. Дефицит превысит 39 млрд рублей.

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Галина Чебыкина
Журналист

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