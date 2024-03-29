Названы районы Новосибирской области с самой напряжённой паводковой обстановкой

Глава МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов назвал районы с самой напряжённой паводковой обстановкой.

ГУ МЧС по Новосибирской области заканчивает проверку муниципальных образований, где есть населённые пункты, подверженные влиянию паводковых вод. Об этом Сиб.фм сообщил глава ведомства Виктор Орлов.

«Проблематику, которую нам даёт предварительный гидрометцентр, мы наблюдаем на реке Карасук в Кочковском районе и частично в Краснозёрском. На малых реках по прогнозу ожидаем вскрытие ближе к среднегодовым нормам. Это вторая декада апреля», — отметил он.

Гидромет указал на опасные отмеки при интенсивном таянии — это Карасук, реки Черновка, Решеты. Там спланировано проведение оперативных подрывов льда. На контроле также участок на реке Ине, в районе СНТ «Рябинка».

В Кыштовский район также выезжала комиссия для обследования и для проверки готовности к паводку.

«По редварительному прогнозу гидромета, мы идём в пределах статистических среднегодовых значений. Прогноза по реке Оби, соответственно, по первой и второй волнам паводка, связанным с таянием ледников, пока нет. Ближайший прогноз по первой волне будет по результатам экспедиции в конце марта. И по второй волне — ближе к концу апреля», — подчеркнул Орлов.