Новосибирский актер Кологривый выразил соболезнования пострадавшим в теракте

Он сказал, что постарается помочь всем нуждающимся.

Новосибирский актер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый выразил соболезнования пострадавшим в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом он написал в личном телеграм-канале.

Кологривый заявил, что постарается помочь всем нуждающимся и пострадавшим в этом теракте. Он также отметил, что не нужно делать таких же глупостей, как он, намекая на дебош в новосибирском баре.

«Не делайте глупостей. Пользуйтесь моим примером. Сейчас трудное время, давайте держаться вместе и поддерживать друг друга», — написал актер.

Ранее мы писали, что Никита Кологривый рассказал про новосибирских друзей, которые ничего не добились.