По народной программе «Единой России» в Октябрьском районе Новосибирска строят новую школу

С 1 сентября здесь будут обучаться почти тысяча человек

Новое учреждение образования на ул. Тургенева возводят на месте снесенного лицея №185, его признали аварийным. Учеников на время строительства перевели в близлежащие школы района – №№202 и 16, рассказал председатель Совета отцов Александр Драгун.

«Дети уже два года учатся в других школах, конечно, тяжело. Я живу недалеко, вся стройка происходит на моих глазах. Работы идут хорошими темпами. Есть уверенность, что 1 сентября дети придут сюда за новыми знаниями», – отметил мужчина.

Здание будущей школы состоит из трех функциональных блоков: административный, начальная школа и сектор для средних и старших классов.

Также будет свой 25-метровый бассейн, столовая с обеденным залом, медицинский блок, лыжная база, мастерские по обработке дерева и металла, кабинеты домоводства и кулинарии, спортивный зал с балконом, гимнастический зал, студия звукозаписи, телестудия, радиоузел.

«Объект – уникальный. Это будет самое современное образовательное учреждение в Новосибирске. Все проектные решения принимались совместно с родителями.Для детей будут созданы возможности для комфортного обучения, развития спортивного и творческого потенциала детей», – отметил секретарь местного отделения партии Октябрьского района, депутат горсовета Новосибирска Игорь Титаренко.

Напомним, по народной программе «Единой России» в Новосибирской области в 2024 году строят 17 образовательных организаций, это – более 10 тыс. новых школьных и дошкольных мест.

Активно в регионе реализуется программа капремонта школ. В 2024 году в нее вошли 36 объектов образования в районах области и 23 школы в Новосибирске. По плану завершиться работы должны в 2025 году.