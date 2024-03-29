сегодня
29 марта, 21:47
пробки
2/10
погода
+3°C
курсы валют
usd 92.36 | eur 99.52
сегодня
29 марта, 21:47
пробки
2/10
погода
+3°C
курсы валют
usd 92.36 | eur 99.52
сегодня 21:03
общество

Побежденный долгострой, арест экс-директора ФК, толпа мигрантов: главное в Новосибирске 29 марта

Фото: Сиб.фм/Густаво Зырянов

В пятницу, 29 марта, в Новосибирской области произошло много важного — самое интересное в очередном топе Сиб.фм.

Фото Побежденный долгострой, арест экс-директора ФК, толпа мигрантов: главное в Новосибирске 29 марта 2

Жителей Новосибирска напугала толпа мигрантов, пытавшаяся ночью проникнуть в подъезд дома на улице Часовой. Одному из иностранцев обманом удалось зайти внутрь, после чего он начал добиться в одну из квартир. Выгнанный на улицу дебошир с приятелями тогда начал стучать в окна и по балконам сибиряков.

Фото Побежденный долгострой, арест экс-директора ФК, толпа мигрантов: главное в Новосибирске 29 марта 3

В Советском районе Новосибирска ввели в эксплуатацию дом, который начали строить в 1991 году. Он находится на улице Ивлева.

Фото Побежденный долгострой, арест экс-директора ФК, толпа мигрантов: главное в Новосибирске 29 марта 4

Бывшего генерального директора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова подозревают в хищении бюджетных денег. 29 марта его отправили в СИЗО на месяц и 25 суток.

Фото Побежденный долгострой, арест экс-директора ФК, толпа мигрантов: главное в Новосибирске 29 марта 5

Сегодня стало известно, что 48-летний Анвар Гатиятулин станет новым главным тренером ХК «Сибирь» со следующего сезона.

Фото Побежденный долгострой, арест экс-директора ФК, толпа мигрантов: главное в Новосибирске 29 марта 6

В Ленинском районе Новосибирска заметили ребенка 4-5 лет, который гулял по карнизу на втором этаже дома. Малыш сам слез и вернулся в квартиру.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Чебыкина
Журналист

Читайте в