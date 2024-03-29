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культура

Поэт из Новосибирска выпустил юбилейную книгу

Фото: Telegram Новосибирск+

Вышла десятая книга новосибирского поэта Александра Верина, также известного под псевдонимом «Варяг».

Стихи в книге «Разговор с Богом» продолжают тему «Земля и человек на ней». Сборник юбилейный дважды — он не только десятый по счету, но и приурочен к 75-летию писателя. Вступление к нему написано зампрезидента банка ВТБ, доктором экономических наук, профессором Валерием Лукьяненко.

«Вполне может статься, что Александр Верин и в самом деле может остаться в русской поэзии «последним ямщиком», сохранившим для потомков живой русский язык и поэзию высокого уровня», — считает Валерий Лукьяненко.

Ранее мы рассказывали, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал выступающих в зоне СВО артистов и поэтов.

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Галина Чебыкина
Журналист

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