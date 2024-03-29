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общество

Приговор экс-главе новосибирского Центра организации дорожного движения обжаловали

Фото: Сиб.фм

Новосибирский областной суд 5 апреля рассмотрит жалобу на приговор в отношении бывшего начальника Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Новосибирской области Вячеславу Трещева.

В конце 2023 года Трещева приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу на 7,7 млн рублей, признав виновным по делу о взятках.

Прокурор тогда настаивал на 11 годах тюрьмы и штрафе в десятикратном размере суммы взятки.

Напомним, чиновника задержали в конце 2022 года. Уголовное дело по шести эпизодам возбудили на основании результатов оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ по Новосибирской области. Установлено, что с августа по декабрь 2022 года глава ЦОДД предложил одному из бизнесменов дать ему взятку в размере 3,8 млн рублей за покровительство лично ему и его организации.

Ранее мы рассказывали, что арестованного за взятку главу отдела борьбы со взятками в Новосибирске оставили в СИЗО.

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Галина Чебыкина
Журналист

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