Специальная военная операция продолжается, российские бойцы достигают новых целей, лишая противника живой силы и техники.

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск нанесли поражение подразделениям 32-й механизированной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка и Строевка Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, четыре авто, самоходную артиллерийскую установку.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные позиции и поразили формирования 24-й, 53-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Красногоровка, Часов Яр, Клещеевка и Спорное ДНР. Противник потерял больше 370 военнослужащих, танк, две боевые бронемашины и 19 автомобилей. Были поражены самоходная артиллерийская установка Krab, две гаубицы Д-30 и два орудия М119.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, отразили семь контратак штурмовых групп 47-й, 53-й и 59-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тоненькое, Бердычи и Первомайское ДНР. Активными действиями российские бойцы лишили врага до 95 военнослужащих, трех танков, в том числе одного Abrams из США, двух боевых машин, девяти автомобилей, двух гаубиц и двух орудий Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение подразделениям 58-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 145 военнослужащих и семь единиц транспорта.

На Херсонском направлении группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Михайловка Херсонской области. Украинские боевики потеряли до 40 человек, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку и две гаубицы.

Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах.

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