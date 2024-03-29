В мэрии Новосибирска рассказали о планах благоустройства городских парков

О благоустройстве городских пространств Новосибирска в 2024 году на пресс-конференции рассказала заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова. На благоустройство общественных пространств планируется направить более 230 млн рублей.

Оказываемая федеральная поддержка дала новый импульс для развития общественных пространств Новосибирска. Реализованы масштабные проекты: Михайловская набережная, Монумент Славы, Затулинский дисперсный парк, Заельцовский парк. В этом году завершается благоустройство парка «Каменка».

Построенные парки не просто преобразили облик города, они продолжают развиваться по запросам жителей. В этом году на средства областного и городского бюджета в парке «Арена» построят баскетбольную площадку, благоустроят выходы к реке и разработают экотропы по местам обнаруженных выходов древних горных пород.

Также приступят к разработке проекта «Усть-Тула», который соединит парки «Арена» и «Бугринская роща». Продолжается реконструкция Первомайского сквера, он станет частью большого туристического центра Новосибирска.

В микрорайоне «Аэропорт» благоустроят зеленую зону в честь автора музыки к легендарным советским фильмам Эдуарда Артемьева, который родился в Новосибирске. Как рассказала Анна Терешкова, по общему замыслу департамента и родственников Эдуарда Артемьева, в будущем сквере можно будет слушать произведения композитора.

В этом году начнутся работы в сквере на улице Фадеева. Продолжится благоустройство в Сквере Героев Донбасса и на аллее Грибоедова. Разрабатывается проектно-сметная документация скверов на улице Высоцкого.

Какой район города преобразит новое общественное пространство в 2025 году, решают сами новосибирцы, участвуя в онлайн-голосовании за зеленые зоны на сайте https://54.gorodsreda.ru.

В список предлагаемых для голосования территорий вошли по одному объекту из каждого района и округа Новосибирска. Всего – восемь пространств.

В Октябрьском районе это сквер «Зыряновский», в Кировском районе – набережная на ул. Саввы Кожевникова, в Дзержинском районе – сквер имени Калинина, в Советском районе – набережная вдоль Обского водохранилища, в Ленинском – парк имени Кирова, в Центральном округе – Ельцовский парк, в Первомайском районе территория вокруг безымянного озера, в Калининском районе – парк «Сосновый бор».

По состоянию на 29 марта проголосовали более 56 тысяч человек. Среди объектов лидируют набережная на ул. Саввы Кожевникова, набережная вдоль Обского водохранилища и парк имени Кирова.

«Мы приглашаем присоединиться к голосованию жителей других районов города. Мы очень ждём ваших голосов. Важно, чтобы каждый новосибирец мог высказать своё мнение. Голосование завершится 30 апреля, и победителем может стать любой из восьми объектов», – обратилась к жителям Анна Терешкова.