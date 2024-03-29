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общество

В Новосибирске затопило улицу Ипподромская из-за коммунальной аварии

Фото: из архива Сиб.фм

Прорыв на теплотрассе произошел в Новосибирске.

Сибирская генерирующая компания в своем Telegram-канале сообщила, что 28 марта в Новосибирске произошла коммунальная авария на теплотрассе на улице Лескова в 22:00 по местному времени, в результате чего затопленной оказалась и улица Ипподромская.

СГК прокомментировало ситуацию, написав о том, что трубопровод был отключен в 01:00, далее начались ремонтные работы по устранению дефекта на магистральной теплосети диаметром 800 мм. По словам компании, в 21:00 сегодняшнего дня будет полностью восстановлено теплоснабжение.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Куйбышеве в Новосибирской области произошла коммунальная авария.

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Валерия Митрохина
Журналист

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