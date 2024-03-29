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общество

В сети появилось провокационное заявление экс-генерала СВО из Новосибирска Сергея Суровикина

Фото: Архив Минобороны РФ

От имени Сергея Суровикина создали телеграм-канал.

В телеграме появился канал, который якобы ведет экс-генерал Сергей Суровикин из Новосибирска.

Там опубликовали пост, где неизвестный от имени бывшего генерала, поблагодарил за то, что люди искали его.

Также он написал, что устал от запрета поднимать какие-либо темы. Это и послужило поводом для отстранения его от должности.

Через время выяснилось, что телеграм-канал является фейком. Его владельцы просто хотели «накрутить» подписчиков. У настоящего экс-генерала Суровикина нет аккаунтов в социальных сетях.

Напомним, что экс-главкома ВКС Суровикина исключили из набсовета «Роскосмоса».

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Нина Раневская
Журналист

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