В сети появилось провокационное заявление экс-генерала СВО из Новосибирска Сергея Суровикина

От имени Сергея Суровикина создали телеграм-канал.

В телеграме появился канал, который якобы ведет экс-генерал Сергей Суровикин из Новосибирска.

Там опубликовали пост, где неизвестный от имени бывшего генерала, поблагодарил за то, что люди искали его.

Также он написал, что устал от запрета поднимать какие-либо темы. Это и послужило поводом для отстранения его от должности.

Через время выяснилось, что телеграм-канал является фейком. Его владельцы просто хотели «накрутить» подписчиков. У настоящего экс-генерала Суровикина нет аккаунтов в социальных сетях.

Напомним, что экс-главкома ВКС Суровикина исключили из набсовета «Роскосмоса».