Главный нарколог Новосибирской области, чем опасна игровая зависимость

Главный нарколог Новосибирской области Ольга Кормилина выразила обеспокоенность по поводу игровой зависимости.

Она отметила, что это является серьезной проблемой как для взрослых, так и для детей. Эксперт подчеркнула, что зависимость от игр может привести к отсутствию интереса к реальной жизни, проблемам социальной адаптации, а также конфликтам в семье и обществе.

Кормилина рассказала, что игровая зависимость относится к нехимическим видам зависимости, включая также интернет-зависимость, шоппинг, любовную зависимость и другие. Она подчеркнула важность родительского контроля и установления режима использования гаджетов, особенно для детей. Эксперт рекомендует ограничивать время игры на компьютере и мобильных устройствах в зависимости от возраста ребенка.

Ольга Кормилина также отметила, что в случае, если у ребенка развивается неподконтрольная игровая зависимость, родители могут обратиться за консультацией в областной наркологический диспансер по адресу: Планировочная, 3/1. Она подчеркнула, что дети со игровой зависимостью не ставятся на учет.

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