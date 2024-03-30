Пятилетнему Мише из Новосибирска требуется помощь для реабилитации

Пятилетний Миша из Новосибирска столкнулся с редким генетическим заболеванием, известным как синдром Жубера, что препятствует его правильному физическому и психическому развитию.

Для восстановления функций его организма необходима реабилитация, стоимость которой составляет около 330 тысяч рублей за курс. Это огромная сумма для многодетной семьи, единственный кормилец которой – отец Миши.

Мать мальчика обратилась за помощью в новосибирское отделение Русфонда. Благодаря поддержке неравнодушных жителей города и учеников Новосибирского лицея информационных технологий удалось собрать значительную часть необходимой суммы – 200 109 рублей. Эти средства уже помогли Мише пройти несколько курсов реабилитации, при которых он заметно улучшил свои физические и речевые навыки.

Невролог Детского реабилитационного центра «Шаг вперед» в Томске Оксана Жексенова отметила положительные изменения в состоянии Миши после прохождения курсов восстановления. Мальчик стал более самостоятельным, улучшилась его физическая активность и речевые способности.