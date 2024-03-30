Окраину Новосибирска обеспечили более качественной сотовой связью

Около 24 тысяч жителей пригорода Новосибирска получили новые скорости мобильного Интернета и качество голосовой связи.

Специалисты «МегаФона» смонтировали базовые станции в активно строящихся микрорайонах около Толмачевского шоссе. Теперь население микрорайона «Радуга Сибири» получило возможность пользоваться мобильным интернетом четвертого поколения, а также VoLTE — сервис позволяет получить мгновенное соединение с абонентом и чистейшее звучание.

Также телеком-объект установили в микрорайоне «Пригородный простор».

«Мы анализируем потребности наших абонентов и нагрузку на сеть в той или иной локации. Например, для улучшения качества мобильных услуг в микрорайоне «Радуга Сибири», мы задействовали наиболее эффективные для густонаселенных локаций частотные диапазоны LTE. Они обеспечивают большую емкость, оптимальное проникновение в здания и высокие скорости даже при максимальной нагрузке на сеть. Также мы улучшили покрытие на территории всего микрорайона, включая набережную и близлежащий частный сектор», — рассказал директор провайдера в Новосибирской области Денис Трофимчук.

Ранее мы рассказывали, что «МегаФон» на треть увеличил скорость мобильного интернета в Новосибирской области.