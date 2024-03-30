Под Новосибирском нашли тело доставщика, которого дразнили «карликом»

В рабочем посёлке Краснообск Новосибирской области нашли тело доставщика: мужчину дразнили «карликом».

Тело мужчина очевидцы обнаружили у дома №233 ещё 28 марта. В этот день на месте работали следователи. Погибший специально попал именно в эту многоэтажку.

«Сибиряк проживал совсем в другом доме, а в чужой дом пришёл специально, потому что в нём есть свободные выходы на общие балконы подъездов, сообщают местные жители», — говорится в посте в паблике «АСТ-54».

Очевидцы также говорят, что молодой человек работал в службе доставки, был весёлым и добрым. Но вот подкосить парня могло то, что его дразнили «карликом», а накануне ещё и уволили с работы.

Также напомним, что ровно месяц назад в Первомайском районе, неподалёку от станции "Баганская", в лесу нашли окровавленное тело мужчины. Следователи также выясняют причины этого инцидента.