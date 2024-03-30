В Новосибирске опять подорожали яйца, мясо и помидоры, подешевели огурцы

«Новосибирскстат» опубликовал статистику роста цен на продукты питания за неделю: подорожали яйца, мясо, а вот огурцы упали в цене.

В «Новосибирскстате» подсчитали насколько выросла стоимость продуктовой корзины за минувшую неделю. Так, за этот период на 2 рубля выросла стоимость яиц. Сейчас она составит 126,89 рубля за десяток. Это, конечно, гораздо меньше декабрьского скачка цен: в ведь в конце 2023 года их стоимость приблизилась к 200 рублям.

А вот больше всего за минувшую неделю подорожало мясо. В частности, стоимость говядины увеличилась на 8 рублей. На пять рублей выросла цена и сосисок с сардельками. Но при этом, значительно снизилась стоимость колбасы – почти на 20 рублей. Сейчас средняя стоимость за килограмм составите сумму менее 580 рублей.

На несколько рублей выросла стоимость помидоров: сейчас они стоят более 291 рубля за килограмм, растёт и цена на сыр. В это время дешевеют огурцы: как объясняют специалисты, это связано с тем, что скоро на рынки будут поставки нового урожая.