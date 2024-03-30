В Новосибирске прокат электросамокатов откроется в апреле

В Новосибирске любители прокатиться на электросамокате, но не имеющие такого транспорта в собственности, смогут снова начать кататься в апреле.

Прокат планируют запустить в апреле, сообщили в кикшеринговой компании Whoosh порталу Om1.ru. Но есть нюансы — должна установиться стабильно теплая погода. Если не будет заморозков по ночам, растает снег и лед, то аренда электросамокатов в Новосибирске заработает.

В прошлом году сезон стартовал 4 апреля.

Напомним, власти Новосибирской области совместно с представителями Госавтоинспекции планируют усилить контроль за электросамокатами, скейтбордами и моноколесами.