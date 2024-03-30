В Новосибирской области аграрий заплатил штраф в 1 миллион за сжигание травы

В ГУ МЧС России по Новосибирской области рассказали о самых крупных штрафах, которые пришлось заплатить предпринимателям в прошлом году.

Совсем скоро в Новосибирской области стартует пожароопасный сезон. Это значит, что на дачах и в лесу запретят разводить костры. Глава ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов рассказал, какая ответственность грозит нарушителям.

«Количественно около трёх тысяч привлечений различной степени, начиная от предупреждения, заканчивая штрафами. Максимальный штраф, 1 миллион рублей, в прошлом году был вынесен индивидуальному предпринимателю за сжигание стерни», — рассказал Орлов изданию «МК в Новосибирске».

Как пояснил глава ведомства, случай с массовым возгоранием сухой травы произошёл в Барабинском районе. Аграрий решил выжечь сухостой на своих землях сельскохозяйственного назначения, однако огонь быстро перешёл на лесной фонд. Такие крупные штрафы в областном главке МЧС называют одной из более действенных мер воздействия на нарушителей.

«Безусловно, штраф является действенным методом. Материалы, переданные нам подразделениями лесной охраны, имели высокую степень доказательной базы и позволили привлечь к ответственности»,

- подчеркнул Виктор Орлов.

Напомним, что в прошлом году противопожарный режим был установлен в Новосибирской области с 16 по 25 мая. В это время накладывается запрет на посещение лесов, разведение костров, сжигание сухой растительности и мусора. Такая же пора наступает и осенью.