В Новосибирской области должники вернули за капремонт более 104 миллионов рублей

Оператору капитального ремонта многоквартирных домов в Новосибирской области пришлось обращаться в суд, но за год количество взысканий всё равно уменьшилось почти в два раза.

Кампания по подаче исков в суды началась после того, как по итогам 2022 года власти пришли к выводу, что план программы по капремонту не выполнен. Тогда были увеличены взносы на 24%. И уже в этом же году было направлено 40,27 тысячи заявлений в суд. Общая сумма долга составила 337,5 миллиона рублей. В 2022-м было взыскано более 261 миллиона, в 2023 – 104,5 миллиона рублей.

«Учитывая, что помимо судебной работы Фонд модернизации ЖКХ работает также в досудебном порядке: автоматизированный телефонный обзвон должников с задолженностью менее одного года, заключение соглашений о рассрочке по погашению задолженности, то в совокупности объем работы является значительным, — рассказал изданию «РБК-Новосибирск» руководитель Новосибирского регионального отделения Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Сергей Аверьяскин. — Однако важным является не только объем судебной работы, но и сроки поступления денежных средств от судебных приставов на счет регионального оператора. Принимая во внимание весь цикл по обработке документов, вынесению судебных решений, пересылки документов между фондом, судами и судебными приставами, средний срок фактического погашения задолженности достигает 10-12 месяцев со дня подачи заявления в суд».

Так, например, сумма просроченных долгов за капремонт в 2023 году превысила 990 миллионов рублей, а вот заплатили новосибирцы за капремонт за этот период – 2,76 миллиарда рублей.