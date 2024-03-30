В одном из сел Новосибирской области 14-летняя девочка забеременела от отчима

В селе под Новосибирском 14-летняя девочка забеременела от собственного отчима.

Учителя обратили внимание, что живот девочки начал расти. В начале девочка отрицала свою беременность, а ее мать также отвергала подозрения, называя это особенностью фигуры. Однако после вмешательства социальных служб и полиции был проведен тест, который подтвердил беременность девочки. В результате расследования стало ясно, что отчим является отцом ребенка.

Отчим был арестован и впоследствии приговорен к 8 годам лишения свободы. Несмотря на его утверждения о недоразумении и неизвестности отцовства до последнего момента, результаты ДНК-теста подтвердили его вину. Девочка родила дочку после ареста отчима. Теперь местные органы занимаются вопросом о дальнейшем уходе за матерью и ребенком.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области в 2023 году закрыли более 200 нелегальных казино.