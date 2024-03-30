В Петербурге мигрант из Индии домогался несовершеннолетних девочек в магазине

Гражданин Индии дважды домогался до двух девочек в магазине в Санкт-Петербург. Извращенца выявили по видеозаписям и задержали.

По информации телеграм-канала SHOT, днем накануне молодой мужчина начал приставать к 17-летней студентке-первокурснице в магазине «Улыбка радуги» на улице Бабушкина. Он также преследовал ее до ее дома, что было замечено пострадавшей. Девушка сразу сообщила об этом своим близким.

Через два часа извращенец вернулся в тот же магазин и приставал к другой девочке, 10-летней школьнице. Он пытался ее трогать и лезть к ней, после чего скрылся с места происшествия. Девочка также рассказала об этом маме, которая обратилась в полицию.

После анализа видеозаписей удалось вычислить педофила — 33-летнего гражданина Индии, работавшего инженером-технологом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас подозреваемый находится в специальном помещении содержания задержанных лиц.

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