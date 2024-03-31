«Умрут до выплат»: грозит ли России новая пенсионная реформа

В 2018 году в Госдуме приняли закон о повышении пенсионного возраста — спустя шесть лет начались разговоры об очередной реформе: Сиб.фм разобрал ситуацию.

Пенсионная реформа 2018 года: что было?

Согласно документу, повышение пенсионного возраста происходит постепенно — до 2028 года. Возрас выхода на пенсию увеличивается с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет — для мужчин. Закон вызывал споры среди населения и в Государственной думе. Для рядовых граждан это неприятная ситуация, для правительства — вынужденная мера для сохранения баланса бюджета ПФР.

Пенсионеров в стране стало в разы больше за последние несколько лет, а число работников, с зарплат которых пополняется Пенсионный фонд, сокращается. Предполагается, что повышение пенсионного возраста позволит сэкономить деньги, которые в будущем направят на увеличение пенсий. К слову, первую надбавку к выплате — 1000 рублей — пенсионеры получили уже в 2019 году.

Будут ли в России еще повышать пенсионный возраст?

В прошлом году ведущий эксперт Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев рассказал NEWS.ru, что в будущем российские власти могут вновь повысить пенсионный возраст.

«Повышение пенсионного возраста оказалось сюрпризом для общества, хотя как общемировой тренд в экспертной среде эта тема обсуждалась. Но медицина работает все лучше и лучше, и люди все дольше остаются работоспособными. Следовательно, нельзя исключать, что в перспективе повышение пенсионного возраста будет использовано вновь для балансировки пенсионной системы», — сказал эксперт.

Он добавил, что пенсионная система теряет доходы потому как бюджетные деньги, которые могли пойти в Фонд, идут на нецелесообразные льготы.

Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская согласна, что риски очередной пенсионной реформы есть, к этому, по мнению специалиста, ведет старение населения из-за увеличения среднего возраста жизни на фоне сокращения рождаемости.

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», депутат Государственной Думы РФ Сергей Михайлович Миронов уверен, что нужно не повышать пенсионный возраст, а идти к его понижению.

«Мы считаем несправедливым, что, несмотря на норму Конституции РФ, которую мы вносили и по которой пенсии индексируются не реже одного раза в год, работающие пенсионеры индексацию не получают. Мы передавали, в том числе Антону Германовичу (Силуанову, министру финансов) наши расчеты: если те восемь миллионов пенсионеров, которые сегодня нелегально трудятся, вернулись бы в легальное поле, налоги с них перекрыли бы затраты, необходимые на проведение индексации», — сказал депутат.

Ранее Сергей Миронов напомнил, что государство обязано обеспечивать пенсиями россиян. По большому счету, пенсия — это плата гражданину за его прошлый труд. Он подчеркнул, что люди старшего поколения заслужили право на достойную пенсию.

«Пенсия в России зачастую не позволяет людям полноценно питаться и покрыть другие базовые потребности. А реформа вдобавок отдаляет срок получения этих мизерных денег на пять лет. В результате 43 % российских мужчин не доживают до пенсии!» — сообщал Миронов.

Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается — так еще в 2019 году сказал президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов. Он отметил, что все решения в области пенсионного обеспечения уже приняты в 2018.

Ранее мы рассказывали, что с 1 апреля 2024 года в Новосибирской области будет произведена индексация пенсий.