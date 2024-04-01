Автобусы и электрички свяжут Кыштовку с Новосибирском

В пригородных железнодорожных кассах можно приобрести билеты на автобусы и электрички от Новосибирска до Кыштовки.

Благодаря новому мультимодальному маршруту жители столицы области смогут добраться до райцентра, расположенного в 568 км от города.

Проезд от вокзала «Новосибирск-Главный» до Кыштовки обойдется в 1272 рубля: 800 рублей — на автобусе от Чанов до Кыштовки и 472 рубля — в электричке до центра региона, сообщили в пресс-службе АО «Экспресс-пригород», отметив, что это самый выгодный вариант.

Автобус из Кыштовки выезжает в 6:00 и в 8:15 прибывает в Чаны. До поезда «Татарская — Новосибирск-Главный», отбывающего со станции «Чаны» в 9:05, остается меньше часа. В Новосибирске электричка будет в 14:11.

Из Новосибирска электричка «Новосибирск — Главный — Татарская» каждый день отправляется в 14:02, в Чаны прибывает в 19:08. Автобус из Чанов в Кыштовку отправляется в 19:25.

Напомним, в Новосибирске с 1 января подорожал проезд в электричках.