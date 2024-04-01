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общество

Родители, временно проживавшего террориста в Новосибирске, извинились за сына

Фото: скриншот видео

Отец и мать Мирзоева* извинились за поступок их сына в «Крокус Сите Холле».

Родители преступника Далерджона Мирзоева* принесли соболезнования семьями, которые потеряли близких во время теракта 22 марта 2024 года в «Крокус Сите Холле». Уточняя то, что одним из участников обстрела был их сын, мать Мирзоева* до сих пор не может поверить в то, что от рук ее собственного сына погибло множество невинных людей.

Однако за семьей Далерджона* давно наблюдают спецслужбы Таджикистана, так как его брат ранее был в розыске за участие в ИГИЛ*.

Напомним, что жертвами теракта стали 144 человека, а число пострадавших возросло до 551 человека.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ

* Далерджон Мирзоев — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Валерия Митрохина
Журналист

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