Террорист на Затулинке, отставки в ХК «Сибирь» и арест чиновников. Громкие события марта в Новосибирске

Март стал эмоционально тяжелым месяцем для жителей Новосибирской области — Сиб.фм собрал самые громкие события.

Террорист на Затулинке

Росфинмониторинг после теракта в «Крокус Сити Холле» внес четырех мужчин — исполнителей — в список экстремистов и террористов.

В их числе и Далерджон Мирзоев*, который жил до теракта в Новосибирске на улице Зорге. В городе террорист жил у родственников. Работал в такси.

После ужасного преступления родные отреклись от своего родственника. Известно, что у Мирзоева* есть жена и четверо детей, ожидается рождение пятого.

22 марта вечером произошел теракт в «Крокус Сити Холле». Террористы ворвались в здание и расстреливали людей. По последним данным, погибли 143 человека. 180 человек пострадали от рук террористов.

Арест чиновников

20 марта прошел ряд задержаний среди чиновников. Так, бывшего руководителя департамента транспорта администрации Новосибирска Константина Васильева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Также был задержан министр энергетики и ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов. Возбужденное уголовное дело связано с банкротством бывшего регионального оператора по вывозу бытовых отходов ООО «Экология-Новосибирск».

Отставки в ХК «Сибирь»

Новосибирский клуб Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» не станет продлевать действующие до 30 апреля контракты с тренерами и топ-менеджером.

Истекают сроки полномочий Кирилла Фастовского на посту генерального менеджера хоккейной команды. На смену ему придет Лев Крутохвостов. Также стало известно, что 48-летний Анвар Гатиятулин станет новым главным тренером ХК «Сибирь» со следующего сезона, Виктор Меркулов стал спортивным директором ХК «Сибирь», а исполнительным директором — Андрей Глазков.

Напомним, хоккейный клуб «Сибирь» 6 декабря 2023 года уволил главного тренера команды Дэвида Немировски, следом клуб покинул спортивный директор Сергей Климовича.

Арест Кологривого

Под неприятными впечатлением остались россияне от новосибирца Никиты Кологривого, который устроил дебош в баре, покусал официантку и провел под арестом неделю.

Актер приехал в родной город 15 марта на конференцию, позже отпраздновал масленицу с местными жителями, провел фан-встречу и завершил свое веселье вкальянной, где ночью с 18 на 19 марта под сильным алкогольным опьянением он напал с кулаками на сотрудников, начал домогаться до официантки, а позже укусил ее за отказ.

Делом занялись правоохранительные органы и направили Никиту в Центральный районный суд Новосибирска, где его арестовали на семь суток за пьяный дебош.