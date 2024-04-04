Семья отреклась от беременной жены Мирзоева*, который жил в Новосибирске

От беременной жены, временно проживающего террориста в Новосибирске, отреклась семья.

Беременная жена террориста Далерджона Мирзоева* потеряла сознание, когда узнала, что ее муж расстрелял вместе с другими преступниками мирных жителей 22 марта 2024 года в Подмосковье в «Крокус Сите Холле». После этого женщину сразу увезли в реанимацию и она до сих пор находится под присмотром местных врачей в Таджикистане.

Один из родственников Мирзоевых* рассказал, что вся семья отреклась от них после случившегося. У Далерджона* вместе с женой остались еще четверо детей на родине.

Напомним, что родственники, у которых Мирзоев* временно был прописан в новосибирской квартире, также осудили его поступок и прокляли. Им было тяжело принять, что в семье кто-то способен пойти на такое чудовищное преступление. А отец и мать Мирзоева* извинились за поступок их сына в «Крокус Сите Холле», жертвами которого стали 144 человека.

* Далерджон Мирзоев — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.