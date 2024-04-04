Террорист «Крокуса» из Новосибирска Мирзоев* оказался атеистом

Отец Мирзоева* заявил, что его сын не был верующим.

По данным Telegram-канал Ruptly, отец Далерджона Мирзоева* рассказал о том, что его сын не был мусульманином, не читал Коран и не молился.

Также, по его словам, за несколько дней до страшного теракта, в котором был замешан Мирзоев*, сын позвонил домой в Таджикистан и сообщил, что хотел бы вернуться на родину, потому что в Новосибирске, где он был временно прописан, не было работы.

Домой Мирзоев* звонил из Москвы, где 22 марта 2024 года он совместно с другими фигурантами дела совершил массовый обстрел, в результате которого погибло 144 мирных жителя, среди них были 6 маленьких детей.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что беременная жена Мирзоева* потеряла сознание, когда узнала о том, что сделал ее муж.

Далерджон Мирзоев* — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.