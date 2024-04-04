Премия сыну 5 миллионов рублей. За что судят экс-директора театра «Красный факел» Александра Кулябина

Железнодорожный районный суд Новосибирска начал рассматривать уголовное дело бывшего директора театра «Красный факел» Александра Кулябина: некогда выдающемуся общественному деятелю припомнили и премии, выплаченные сыну, и не на свои купленный зарубежный гаджет.

Гром в театральной среде грянул в конце января 2023 года. 24 января утром в пять утра к бывшему директору пришли оперативники с обысками. Тогда театрального деятеля обвиняли только по одной уголовной статье. При этом Александр Кулябин находился на пенсии, а в основу обвинений легли претензии со стороны администрации театра двухлетней давности.

«Возбуждено уголовное дело о растрате денежных средств на сумму около 1,8 миллиона рублей. Ведутся следственные действия. Следователи вышли в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — комментировали ситуацию в правоохранительных органах.

Тогда Александра Кулябина отправили под домашний арест. На тот момент культурного деятеля обвиняли только в переводе денежных средств из бюджета на свою личную карточку. Речь шла о сумме 1 730 358 рублей.

За год работы следователей про Александра Кулябина позабыли, а обвинение, тем временем, начало расцветать целым букетом эпизодов. Самый главный из которых – обвинение в многомиллионных премиях сыну.

Первым уволился сын

С 2022 года в опалу попали спектакли, режиссёром которых выступал сын директора «Красного факела» Тимофей Кулябин. Многие из них были отмечены на международных театральных конкурсах, но во второй половине года их стали отменять один за другим.

«К сожалению, мы вынуждены сообщить об отмене спектаклей в январе и феврале. По техническим причинам отменяются показы постановок «Онегин» и «Дикая утка», также не состоится показ «Детей солнца» на Камерной сцене»,

— в то время такими заявлениями пестрели пресс-релизы театра «Красный факел».

В конце декабря о своём увольнении узнал и сам Александр Кулябин. 23 декабря 2022 года он пришёл на работу, где ему сообщили о расторжении договора с директором без всяческих объяснений причин. Пенсионер тихо покинул театр, которым руководил почти 23 года.

Ещё 5 миллионов рублей

Сейчас Александра Кулябина обвинение по двум статьям уголовного кодекса – части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Основное обвинение заключается в гигантских премиях, которые, как посчитали следователи, Кулябин-старший выплачивал своему сыну «за творческую индивидуальность, широкое признание зрителей и общественности».

«В результате указанных действий в период с 1 января 2015 по 5 февраля 2019 года незаконно и необоснованно произведены выплаты стимулирующего характера в качестве ежемесячных доплат к заработной плате и связанные с этим платежи в предусмотренные законодательством фонды на общую сумму 5 242 934,69 рублей»,

– говорится в сообщении Железнодорожного районного суда.

Обвинили Александра Кулябина и в присвоении компьютера «Apple iMac» стоимостью 89 900. Значительно изношенный на семь лет гаджет директор театра якобы прихватил с собой на прощание.

Сейчас только по обвинению в «Превышении должностных полномочий» Александру Кулябину грозит 10 лет лишения свободы.