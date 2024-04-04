«Вычеркнули из жизни»: родственники террориста Мирзоева* отреклись от всей его семьи после трагедии в «Крокусе»

В Таджикистане проживает жена террориста Далерджона Мирзоева*, напавшего на «Крокус Сити Холл» — она с четырьмя детьми (а на подходе и пятый) осталась без семейной поддержки.

Беременная супруга террориста не знала о планах мужа устроить расправу над людьми. Когда она услышала новость о его причастности, потеряла сознание и сейчас находится в реанимации. Где сейчас ее четыре ребенка — неизвестно.

Один из родственников Мирзоевых* заявил, что вся семья отреклась от них после случившегося.

Родные, у которых Мирзоев* нашел приют в новосибирской квартире, осудили его поступок и прокляли. Родители террориста извинились за поступок сына в «Крокус Сите Холле», жертвами которого стали 144 человека, среди которых шесть детей. Они принесли соболезнования семьями, которые потеряли близких. Мать Мирзоева* до сих пор не может поверить в то, что от рук ее собственного сына погибло множество невинных.

* Далерджон Мирзоев — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.