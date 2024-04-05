Автоэксперт Шагабутдинов дал проверенную инструкцию по выбору машины с пробегом

По словам эксперта, при выборе машины с рук нужно обязательно пробить ее по базе.

Сооснователь автосалона Car-Traid в Казани Айдар Шагабутдинов рассказал в беседе с «Секретом фирмы», как выбрать хороший автомобиль с пробегом. По его словам, при покупке машины с рук важно сначала проверить ее по базам на сайтах ГИБДД и Федеральной службы судебных приставов с помощью VIN-кода, а также нужно обратить внимание на количество хозяев у автомобиля.

Когда вы уже приехали посмотреть автомобиль вживую — для начала проверьте соответствие VIN-кода тому, что было указано в объявлении. Далее оцените целостность кузова, техническое состояние автомобиля и внешнее состояние всех узлов и агрегатов, посоветовал эксперт, подчеркнув, что делать это лучше при хорошем освещении.

Вдобавок нужно узнать больше деталей о состоянии автомобиля: что ломалось, какие были ДТП, где его слабые места, когда меняли масло, какое масло заливали, какие элементы авто меняли. А когда вы все осмотрели лично и машина понравилась, то можно съездить вместе с собственником в автосервис. Там ее поднимут, и снизу можно будет осмотреть ходовую часть, добавил Шагабутдинов.

Напомним, автоэксперт Васильев рассказал, когда пора «переобувать» машину.