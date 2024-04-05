Экс-генерал СВО из Новосибирска доказал, что расследование ФБK* о недвижимости было ложным

Семья Суровикины доказали, что расследование ФБK* о недвижимости было неверным.

Фонд борьбы с коррупцией* опубликовал информацию о финансовом состоянии семьи новосибирского экс-генерала специальной военной операции Сергея Суровикина, где было указано, что главе семейства принадлежит 305 соток в подмосковном поселке «Архангельское», а также многомиллиардная недвижимость.

В результате Суровикин обратился в суд, где расследование ФБK* было опровергнуто, после чего СМИ, которые опубликовали ложную информацию, удалили все материалы со своего сайта, принесли извинения в адрес семьи и компенсировали судебные расходы в размере около 96 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что офицер спецназа оценил «линию Суровикина» в зоне СВО.

* ФБK — признан иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в России