Фурам временно запретят ездить по улицам Новосибирска

В период с 8 апреля по 19 мая в Новосибирске будет временно ограничено движение фур с нагрузкой на ось более 6 тонн.

Это также касается грузовиков с нагрузкой на ось более 7 тонн, перевозящих технологические грузы, такие как бетон, асфальтобетон, железобетонные изделия и железнодорожные контейнеры. Об этом сообщили в мэрии.

Большегрузам разрешено движение по Бугринскому мосту, а также по улицам Хилокская, Петухова, Мира, Ватутина, Большевистская, Советском, Бердском и Старом шоссе.

Это временное ограничение связано с переувлажнением дорог во время весеннего периода. Его ввели для обеспечения безопасности дорожного движения в условиях неблагоприятной погоды.

Ранее Сиб.фм сообщал, что сотрудники ГИБДД штрафовали новосибирцев с тонировкой стекол 5 апреля.