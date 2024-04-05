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Авто общество

Фурам временно запретят ездить по улицам Новосибирска

Фото: ТУАД Новосибирской области

В период с 8 апреля по 19 мая в Новосибирске будет временно ограничено движение фур с нагрузкой на ось более 6 тонн.

Это также касается грузовиков с нагрузкой на ось более 7 тонн, перевозящих технологические грузы, такие как бетон, асфальтобетон, железобетонные изделия и железнодорожные контейнеры. Об этом сообщили в мэрии.

Большегрузам разрешено движение по Бугринскому мосту, а также по улицам Хилокская, Петухова, Мира, Ватутина, Большевистская, Советском, Бердском и Старом шоссе.

Это временное ограничение связано с переувлажнением дорог во время весеннего периода. Его ввели для обеспечения безопасности дорожного движения в условиях неблагоприятной погоды.

Ранее Сиб.фм сообщал, что сотрудники ГИБДД штрафовали новосибирцев с тонировкой стекол 5 апреля.

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Игорь Кириченко
Журналист

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