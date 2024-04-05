Критика Клемешова ускорила вскрытие ливневок в Новосибирске

В Новосибирске идет активная расконсервация ливневых канализаций — за день вскрывают и чистят по две сотни.

С потеплением темпы работ по вскрытию дождеприемников ускорились, сообщили в пресс-службе администрации города.

Как пояснил заместитель директора ДЭУ № 6 Дмитрий Куляев, ливневки перед зимой запечатывают, чтобы в них не попал снег и противогололедные средства.

«В Калининском районе 239 ливневок, на сегодня открыто 74 % от общего числа. Работы идут по графику. Все низкие места были вскрыты с наступлением оттепели. Ни одного подтопления в весенний период в нашем районе не было. К 15 апреля планируем эту работу полностью завершить», – сказал Куляев.

Для очистки ливневок используются поливомоечные машины и илососы на базе КамАЗа.

К слову, ранее исполняющий обязанности главы департамента энергетики и ЖКХ администрации Новосибирска Владимир Ткаченко рассказал, что для пропуска паводковых вод нужно было подготовить ливневые канализации, расположенные на придомовых территориях. Всего есть 344 приемника, из них на 29 марта очищено 21. Исполняющий обязанности главы Новосибирска Олег Клемешов раскритиковал этот доклад — он не увидел активных действий по подготовке муниципалитета к таянию снега и поручил нарастить темпы открытия дождеприемников.