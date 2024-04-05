На частный пансионат в Новосибирске возбудили уголовное дело

Следственный комитет России по Новосибирской области проверит пансионат в Заельцовском районе.

По данным пресс-службы СУ СК России по Новосибирской области, в частном пансионате, который расположен в Заельцовском районе, людям пожилого возраста и инвалидам оказывают социальные услуги по проживанию, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья.

Сейчас следственные органы возбудили уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг в пансионате. Ведется проверка на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, что в Новосибирской области возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма.