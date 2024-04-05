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общество

На частный пансионат в Новосибирске возбудили уголовное дело

Фото: СУ СК России по Новосибирской области

Следственный комитет России по Новосибирской области проверит пансионат в Заельцовском районе.

По данным пресс-службы СУ СК России по Новосибирской области, в частном пансионате, который расположен в Заельцовском районе, людям пожилого возраста и инвалидам оказывают социальные услуги по проживанию, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья.

Сейчас следственные органы возбудили уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг в пансионате. Ведется проверка на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, что в Новосибирской области возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма.

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Валерия Митрохина
Журналист

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