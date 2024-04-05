Ресторатор Бурковский приготовил инновационную уху на форуме в Новосибирске

В Новосибирске на форуме гостеприимства «Дикоросы» ресторатор приготовил инновационную уху.

3 апреля в Экспоцентре в Новосибирске прошло открытие второго форума сибирского гостеприимства «Дикоросы». В рамках мероприятия эксперты в сфере туризма расскажут о своем опыте, а также обсудят тенденции и перспективы индустрии. Форум посетили представители 30 регионов.

На мероприятии известный ресторатор Владимир Бурковский приготовил блюдо, которое назвали «НОВОсибирская уха».

При приготовлении ухи использовалась посуда, которая сильно напоминала лабораторную, а сам процесс готовки выглядел как химический опыт.

По словам шеф-повара, на создание блюда его вдохновил Академгородок. Он вместе с коллегами посетил несколько институтов и, вдохновившись атмосферой, придумал такое блюдо.

Уха многослойная. Для ее приготовления используется 6 видов рыбы, сушеные травы и различные дикоросы.

«Вот этот чрезвычайный богатый, насыщенный бульон прогоняется через аппарат, который публике напоминает самогонный. Это стеклянная посуда с двумя емкостями: когда юшка готова, немного остыла, она переливается, очищенная и отфильтрованная, в нижнюю чашу. Кусочки рыбы подаются отдельно. Визуально подача напоминает суши, но вместо риса у нас идут кедровые орешки», — рассказал BFM-Новосибирск Владимир.

Помимо этого, разные блюда сибирской кухни приготовили и другие шеф-повара, которые посетили форму. Среди них: пелбены с кабаном и соусом из кедрового молока и кочерыжки капусты, северный плов из перловки с олениной и брусникой, марал с черными лисичками кремом из боровиков и семенами конопли и т.д.