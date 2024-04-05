Прокуратура начала проверку после массового отравления школьников под Новосибирском

В деревне под Новосибирском отравились 14 школьников.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, сотрудники ведомства организовали проверку из-за массового отравления школьников в Искитимском районе.
Отравление произошло в школе в деревне Ургун. У 14 учеников выявили острую кишечную инфекцию. С 4 апреля образовательное учреждение перевели на дистанционное обучение.
Сотрудники прокуратуры проверят соблюдения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и даст оценку действиям должностных лиц.
Напомним, что в Новосибирске ребенок сплясал на плывущей по Оби льдине.