В Новосибирске ожидается 14 градусов тепла в ближайшие выходные

Тепло и солнце придет в Новосибирск уже в эти выходные.

После недели затяжных дождей со снегом и холодной температурой воздуха в Новосибирск наконец-то придет тепло и солнечные дни.

Как сообщают синоптики “Яндекс Погоды”, в пятницу, 5 апреля, в Новосибирске ожидается от +5 градусов до +12 градусов тепла. Без осадков. Погода будет солнечной весь день.

В субботу, 6 апреля, в Новосибирской области максимальная температура воздуха составит +14 градусов, также будет без осадков и очень солнечно. Ветер будет очень слабый — 1 метр в секунду.

7 апреля погода немного испортится — утром в Новосибирске ожидаются небольшие дожди и до +2 градусов. Максимальная температура воздуха будет до +2 градусов тепла и облачно.

Ранее Сиб.фм сообщал, в Новосибирске назвали самые опасные зоны Оби.