В Новосибирской области ожидается риск пожаров в мае.

В Новосибирской области май будет теплее на 2-3 градуса, чем в прошлом году. Об этом заявил начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексей Крутовский на пресс-конференции ТАСС.

Крутовский отметил, что это не аномальные показатели, однако будет присутствовать риск возникновения пожаров.

Специалист также добавил, что в регион пришла ранняя весна.

Ранее Сиб.фм публиковал прогноз погоды на ближайшие выходные. Ожидается до +14 градусов.