Жителю Барнаула грозит штраф за запуск дрона над театром НОВАТ в Новосибирске

Барнаулец запустил беспилотный летательный аппарат над НОВАТом.

Как сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в Новосибирске в январе текущего года житель Барнаула запустил дрон рядом с театром оперы и балета НОВАТ, теперь ему грозит штраф в размере 50 тысяч рублей за то, что он нарушил правила использования воздушного пространства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске полиция ищет владельца дрона, который приземлился на дамбу ГЭС. Во время обысков кинологом не было обнаружено взрывных устройств внутри дрона, однако в сводках происшествий инцидент фигурирует как угроза теракта.