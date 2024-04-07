В Новосибирске этой ночью будет -6 градусов

В Новосибирске на смену весенней жаре пришло похолодание, вызванное холодным фронтом, сопровождающимся обильными осадками.

Прогнозы популярных сервисов на рабочую неделю указывают на дальнейшее понижение температуры.

По данным Гидрометцентра, ночью ожидается падение температуры до -6 градусов, в темное время суток в диапазоне -2... -3 градуса с возможным снегом, а днем температура составит -6... -12 градусов.

Согласно сервису «Яндекс.Погода», ливни ожидаются во вторник и среду, 9 и 10 апреля. Наиболее холодный день также приходится на четверг, с дневной температурой +2 градуса и ночной до -5 градусов. В течение недели температура днем не превысит +11 градусов, а ночью будет около -1... +3 градусов.

Сервис Gismeteo предсказывает дальнейшее понижение температуры до четверга, а затем возвращение тепла в пятницу. 9 и 10 апреля ожидаются сильные дожди, а 11 апреля возможен мокрый снег. Ночью температура поднимется до +4 градусов, а днем будет от +7 до +10 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что дизайнер Лебедев сравнил Новосибирск и Красноярск.