Заводим вторую карту для покупок: безопасно и выгодно

Оплачивать покупки картой выгоднее, чем наличными — не надо думать про размен и сдачу, потерю банкнот, а еще можно получить кешбэк! Несмотря на очевидные преимущества, многие опасаются расплачиваться единственной банковской картой, бояться потерять все деньги со счета.

Выход есть: открываете вторую дебетовую карту в Банке Акцепт. Переводите онлайн на нее столько денег, сколько нужно на покупку и идете с ней в магазин. Вы держите на карте только определенную сумму на покупки, и не боитесь мошенников. А также пользуетесь удобным мобильным приложением и получаете выгодный кешбэк!

Во втором квартале 2024 года по карте Банка Акцепт кешбэк 10% за покупки в категории «Товары для дома» и «Садовые принадлежности». Значит этой весной можно с выгодой обновить свой дом, дачу и подготовиться к лету!

Кешбэк в 5% можно получить за оплату жилищно-коммунальных услуг и за покупки на автозаправках, станциях обслуживания и автомойках. Это ли не повод для оформления дебетовой карты Банка Акцепт!

Коммунальные услуги — обязательная категория трат, и очень редко за нее дают кешбэк, поэтому это особенно приятно. А 5% кешбэка на автозаправках, станциях обслуживания иавтомойках позволят к новому сезону держать своего железного коня «здоровым», опрятным, и всегда «сытым», готовым к любым поездкам.

Заведите банковскую карту для покупок в Банке Акцепт — получайте повышенный кешбэк, радуйтесь наступившей весне!

*Дебетовая карта «Мир классическая»: комиссия за обслуживание – 600 рублей в год, бесплатно при получении на данную карту зарплаты. Повышенный кешбэк установлен на 2 квартал 2024 года для дебетовых карт при минимальном объеме совершенных покупок в месяц по данной карте – 15 тысяч рублей. Вопросы по карте и кешбэку можно задать круглосуточно по телефону 8 800 100-27-37.

Реклама. АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России № 567. ИНН 5405114781. Erid: LjN8KHAHT